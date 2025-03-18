Кабмін звільнив голову Покровської РДА Замотаєва

Кабмін погодив звільнення Володимира Замотаєва. Фото: пресслужба

Голову Покровської районної державної адміністрації Донецької області Володимира Замотаєва звільнили з посади. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук у Telegram.



«Узгоджено звільнення Замотаєва Володимира Валентиновича з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області», — написав він.





Замотаєва у 2022 році призначили головою Покровської районної державної адміністрації.



Довідка



Володимир Валентинович Замотаєв, 1981 року народження, має вищу юридичну освіту. Понад 17 років працював в органах прокуратури, має досвід роботи на керівних посадах.





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