Кабмін звільнив голову Покровської РДА Замотаєва

Голову Покровської районної державної адміністрації Донецької області Володимира Замотаєва звільнили з посади. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук у Telegram.
«Узгоджено звільнення Замотаєва Володимира Валентиновича з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області», — написав він.
Замотаєва у 2022 році призначили головою Покровської районної державної адміністрації.
Довідка
Володимир Валентинович Замотаєв, 1981 року народження, має вищу юридичну освіту. Понад 17 років працював в органах прокуратури, має досвід роботи на керівних посадах.
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