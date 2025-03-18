Затримано чоловіка, який ґвалтував і розбещував неповнолітніх у Краматорському районі

Правоохоронці затримали чоловіка, який у Краматорському районі розбещував та ґвалтував неповнолітніх. Фото: Донецька обласна прокуратура

Перед судом постане чоловік, який ґвалтував і розбещував неповнолітніх у Краматорському районі Донецької області. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що у 2024 році чоловік шукав у Краматорському районі підлітків, які перебували у тяжкому матеріальному становищі. Він заманив у будинок хлопця і схилив його до вживання алкогольних напоїв, а коли той знепритомнів, зґвалтував.

При вчиненні неправомірних дій ґвалтівник проводив фотозйомку на мобільний телефон.

Через деякий час він спробував зробити дії сексуального характеру ще з однією дитиною.

Пізніше чоловік знову запросив до себе у гості двох підлітків, де, використовуючи їхній вразливий стан, займався розпустою, йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що чоловіка, раніше судимого за сексуальне насильство, зберігання наркотиків та викрадення людини, викрито та затримано правоохоронцями. За клопотанням прокурора він чекатиме на вирок суду під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.