СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по ППО

СБУ затримала корегувальника, який наводив російські ракети на радіолокаційні станції ЗСУ в центральній Україні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



У Черкаській області силовики викрили та затримали ще одного агента ФСБ. За даними слідства, зловмисник коригував ракетні удари РФ по військовій та енергетичній інфраструктурі регіону.



Щоб підготувати нові повітряні атаки, росіяни намагалися отримати координати радіолокаційних станцій української ППО. Для цього ФСБ дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який шукав швидкий заробіток через телеграм-канали.

Отримавши завдання, агент почав об'їжджати місцевість у пошуках позицій української ППО, фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів і наслідки попередніх ударів для коригування нових атак. СБУ затримала його на етапі дорозвідки біля військового об'єкта.



Під час обшуку вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, через який він зв'язувався з кураторами. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.