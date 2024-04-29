Канада виділяє 2,1 млн доларів на виробництво БПЛА в Україні

26 квітня Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйони доларів на виробництво безпілотників українському ОПК. Інформація про це з'явилася на офіційному вебсайті уряду.



Це сталося під час засідання Контактної групи з оборони України, до якої також приєдналася Велика Британія.



«Українці невпинні у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що підтримуватиме Україну до перемоги», – сказав Міністр національної оборони Канади Білл Блер.



Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, яка має на меті зібрати $10 млрд на виробництво української зброї цього року.



Нагадаємо, Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії, здатних завдати глибоких ударів по Росії у 2024 році.