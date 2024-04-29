Канада выделяет 2,1 млн долларов на производство БПЛА в Украине

26 апреля Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников украинскому ОПК. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.



Это произошло во время заседания Контактной группы по обороне Украины, куда также присоединилась и Великобритания.



«Украинцы были неустанными в своей борьбе за свободу, демократию и основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность всех нас. В двухлетнюю годовщину Контактной группы по вопросам обороны Украины Канада подтверждает, что будет поддерживать Украину до победы», — сказал Министр национальной обороны Канады Билл Блэр.



Таким образом, Канада присоединяется к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Это глобальная фандрейзинговая кампания, цель которой – собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.



Напомним, Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия, способных нанести глубокие удары по России в 2024 году.