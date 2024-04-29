Російські війська обстріляли Харківську область керованими авіабомбами та «Градами»

РФ вдарила по Харківській області авіабомбами та «Градами». Фото: Нацполіція

Через російські обстріли з РСЗВ «Град» та керованими авіабомбами по Харківської області, троє людей дістали поранення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.



«Військові Росії завдали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. По селу Глибоке ворог вдарив трьома керованими авіабомбами. У місті Куп'янськ під час ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" зазнали поранень 52-річний чоловік, а також 36-річна жінка, яку витягнули з-під завалів», – розповіли поліцейські.

РФ вдарила по Харківській області авіабомбами та «Градами». Фото: Нацполіція

РФ вдарила по Харківській області авіабомбами та «Градами». Фото: Нацполіція

РФ вдарила по Харківській області авіабомбами та «Градами». Фото: Нацполіція

РФ вдарила по Харківській області авіабомбами та «Градами». Фото: Нацполіція

У місті пошкоджені приватні будинки. У селищі Стрілеча внаслідок обстрілу поранення зазнав 60-річний цивільний чоловік.



Нагадаємо, російська армія минулої доби, 28 квітня, атакувала населені пункти Донецької області. Відомо, що троє цивільних постраждали.