Российские войска обстреляли Харьковскую область управляемыми авиабомбами и «Градами»

РФ ударила по Харьковской области авиабомбами и «Градами». Фото: Нацполиция

Из-за российских обстрелов РСЗО «Град» и управляемыми авиабомбами по Харьковской области, три человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.



«Военные России нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. По селу Глубокое враг нанес удары тремя управляемыми авиабомбами. В городе Купянск во время вражеского обстрела из РСЗО "Град" получили ранения 52-летний мужчина, а также 36-летняя женщина, извлеченная из-под завалов», — рассказали полицейские.

РФ ударила по Харьковской области авиабомбами и «Градами». Фото: Нацполиция

РФ ударила по Харьковской области авиабомбами и «Градами». Фото: Нацполиция

РФ ударила по Харьковской области авиабомбами и «Градами». Фото: Нацполиция

РФ ударила по Харьковской области авиабомбами и «Градами». Фото: Нацполиция

В городе повреждены частные дома. В поселке Стрелечья в результате обстрела ранения получил гражданский 60-летний мужчина.



Напомним, российская армия за минувшие сутки, 28 апреля, атаковала населенные пункты Донецкой области. Известно, что трое гражданских пострадали.