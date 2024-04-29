Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: її застосовують для знищення живої сили

Фото: ДСНС

Російські окупанти сьогодні, 29 квітня, використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Цей боєприпас призначений для ліквідації живої сили. На цьому наголосив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що експерти наразі визначають тип озброєння, яким росіяни завдавали удару.

«Але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка призначена для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях», — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки розпочалася пожежа у Палаці студентів місцевої юридичної академії.

За останньою інформацією, відомо, що в Одесі загинули 4 мирні жителі — троє жінок і один чоловік. Також є інформація про 32 поранених. Внаслідок атаки поранення зазнав колишній нардеп Сергій Ківалов.