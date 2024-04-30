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Зеленський провів ряд нарад, що коливаються зриву військових планів РФ

30 квітня 2024, 21:53

Зеленський провів ряд нарад, що коливаються зриву військових планів РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 квітня, провів велику кількість нарад на військову тематику. Зокрема, в їхньому ході обговорювався зрив російських планів. Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику — щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій — і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань», - розповів глава держави.

За його словами, була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, а також обговорення з міністром оборони Рустемом Умеровим про постачання зброї від партнерів.

Він уточнив, що прискорення постачання військової техніки частково вдалося вирішити завдяки українському виробництву та всім, хто допомагає Силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти у питанні дронів.

Глава держави зазначив, що Україна дуже розраховує на оперативність постачання від США.

«Це поставки, які мають відчуватися у знищеній логістиці окупанта, в їхньому страху базуватися де завгодно на окупованій території, а також у нашій силі — у силі, яка має показати себе і на Покровському напрямку, і на Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському та на півдні держави», - додав Зеленський.

Нагадаємо , що 30 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів.

 

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