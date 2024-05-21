Головне за день: Атаковані Донецьк та Должанськ. У Покровську буде підземна лікарня

Суспільство



У Покровську Донецької області на базі клінічної лікарні інтенсивного лікування будують підземне відділення, де проводитимуть операції.



За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в окупованому Маріуполі на сьогоднішній день перебуває від 75 до 80 тисяч росіян.



В окупованому Луганську перед судом постане громадянин України за нібито надання фінансової підтримки полку «Азов». Бойовики «ЛНР» звинувачують чоловіка в тому, що він у період з лютого по листопад 2023 нібито здійснив не менше восьми переказів грошей. Його затримали у Луганську за силової підтримки Росгвардії.



У Москві на два місяці заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ, генерал-майора Івана Попова у справі про шахрайство. Його підозрюють у незаконному продажу двох тисяч тонн металоконструкцій вартістю близько 100 млн рублів, які були призначені для будівництва лінії оборони в зоні так званої «СВО».



Бойові дії



Стали відомі наслідки удару по складу паливно-мастильних матеріалів росіян в окупованому Довжанську (Свердловську) 20 травня. Основний удар припав на базу російських військовослужбовців на вулиці Чайковського. Внаслідок атаки 3 окупанти загинули, ще 4 – поранені. У свою чергу голова підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що у Должанську постраждали вісім людей.



У Донецьку під час обстрілу загинув чоловік. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, торговий центр, об'єкти інфраструктури — вибито скління вікон, осколками посічені стіни та покрівлі будівель, газова труба.



Армія РФ скинула чотири КАБи на Золочівську громаду Харківської області. Зруйновано місцевий ринок, пошкоджено дитячий садок, школу, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння.



Внаслідок нічного обстрілу БПЛА за чотирма локаціями у Харкові пошкоджено 25 вантажних автомобілів та автобусів, три легкові автомобілі, постраждали семеро людей.



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