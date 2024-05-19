Кілька районів Росії та окупований Крим уночі зазнали атак

Наслідки атаки на НПЗ у Краснодарському краї. Фото: соцмережі

У кількох областях Росії, а також в окупованому Криму в ніч проти 19 травня чули вибухи. Як стверджує міністерство оборони РФ, протиповітряна оборона збила 9 ракет та один безпілотник над Кримом.



Три безпілотники збиті над Бєлгородською областю.



Ще 57 дронів перехоплені або знищені над Краснодарським краєм,– стверджують російські силовики.



Зокрема, дрони летіли на територію Слов'янського та Кущівського районів. У Кущівському районі після падіння одного з дронів «виникло локальне загоряння, яке не поширилося на території населених пунктів». Постраждалих і руйнувань немає,– заявила місцева влада. Нині там гасять пожежу.



У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Пожежі не було.



Вибухи невідомого походження чули й у Ленінградській області. Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що у будівлі старої виборзької нафтобази стався вибух «у зв'язку з використанням піротехнічних» засобів. Постраждалих, загроз чи пожежі немає.



Російські військові заявили, що по окупованому Кримському півострову нібито ЗСУ стріляли ракетами ATACMS.



Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано у Криму.



Також він розповів, що від жителів надходять повідомлення про осколки, що впали, і суббоєприпаси.



Чи були влучання у військові об'єкти, наразі невідомо.