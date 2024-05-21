Третя штурмова бригада підпалила посадку з військовими РФ на Харківщині

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області. Так, стало відомо, що Сили оборони підпалили посадку з російськими військовими. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї окремої штурмової бригади сьогодні, 21 травня.



«Ударний дрон обладнали запальним снарядом і влучили у позицію окупантів. Далі — детонація і загоряння ворожого БК та палива просто в зеленці», — йдеться у повідомленні.



У бригаді уточнили, що також на ходу залетіли у фуру, яка доправляла росіян. З FPV-дрона знищили великокаліберний кулемет ДШК, комплекс спостереження і міномет армії РФ.



Зазначимо, що військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади лише за минулий тиждень на Харківщині знищили 30 одиниць техніки та ліквідували майже 500 російських загарбників.



Раніше ми писали, що прикордонники продовжують знищувати російських окупантів. Так, нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрону вдарили по човнах росіян. Це сталося на півдні України.