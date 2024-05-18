Головне за день: Що відбувається у Часовому Яру. Вибухи у Скадовську

Політика



Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP висловив думку, що Захід боїться поразки Росії у війні, але не хоче, щоб і Україна програла. Він назвав таку ситуацію абсурдною. Зеленський вважає, що Україна та її західні союзники мають «однакові цінності», але найчастіше «різні погляди», зокрема на закінчення війни.



Суспільство



Тихо у Часову Яру практично не буває. У місті певною мірою пошкоджені всі багатоповерхівки та близько 80% будинків у приватному секторі. Російська армія продовжує штурмувати місто. І зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону на захід від Бахмута, вийти на рубіж каналом Сіверський Донець – Донбас, заволодіти Часовим Яром і створити умови для подальшого просування на Краматорську агломерацію. Що зараз відбувається у місті — у нашому ексклюзивному репортажі.



Бойові дії



В Україні 18 травня набрав чинності Закон про мобілізацію. Тепер, згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів мають оновити свої дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми «Резерв+», яку також запустили 18 травня. Про те, як працюватиме новий сервіс, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».



Російські війська обстріляли село Тягинка у Херсонській області та Харків. На Херсонщині смертельних поранень зазнав 67-річний чоловік. У Харкові зруйновані житлові будинки, є постраждалі.



Четверо мирних жителів потрапили під обстріл, коли намагалися виїхати з Вовчанська Харківської області на машині. Двоє загинуло, ще двоє — поранені. Вовчанськ перебуває під регулярними атаками російських військ, які намагаються окупувати цю частину Харківської області. З початку російського наступу на півночі Харківської області з-під обстрілу вдалося вивезти 9907 осіб.



Внаслідок обстрілу Курахівки на Донеччині загинув літній чоловік. Станом на 18 травня у Курахівській громаді залишаються близько 12 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення тут проживала 41 тисяча людей.



На окупованій частині Херсонської області, у Скадовську, пролунало кілька вибухів. Окупаційна влада заявила про 11 постраждалих.



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