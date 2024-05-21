Нові послуги для ВПО в застосунку Дія: заявку на допомогу можна подати за всю сім'ю

Застосунок Дія. Фото: Мінцифри

У застосунок Дія навесні додали нові послуги для вимушено переміщених осіб. Зокрема, тепер оформити довідку та допомогу від держави на всю родину можна просто у застосунку. Як це зробити читайте — у матеріалі «Новин Донбасу».

Які послуги для ВПО є у застосунку Дія:

допомога для ВПО;

зміна адреси фактичного проживання;

скасування статусу ВПО.

Як зазначають у міністерстві цифрової трансформації, подати заяву на довідку ВПО можна одразу за всю родину: за себе, чоловіка чи дружину та дітей.



Також у міністерстві зазначили, що оформити виплати можна і для дітей, які народилися вже після переміщення батьків.



Грошова допомога для всіх членів сім'ї надходитиме на одну банківську картку.



«Раніше кожен подавав заяву від себе, а оформити виплати онлайн на дітей, які народилися вже після переміщення, було неможливо», — кажуть у міністерстві.

Як отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку Дія:

Оновіть застосунок Дія. Зайдіть у застосунок та натисніть «Сервіси». Отримайте статус ВПО. Зазначте своє місцезнаходження, підтвердіть геолокацію. Введіть дані про членів сім'ї. Виберіть картку «єПідтримка», щоб отримати фінансову допомогу. Зазначте, яка допомога вам необхідна — потреби у медичному обслуговуванні, освіті чи гуманітарній допомозі та залиште контактні дані.

Довідка ВПО з'явиться в застосунку Дія поряд з іншими цифровими документами, а кошти будуть виплачені на картку «єПідтримка».



Однак слід звернути увагу, що сервіс доступний лише для українців, які ще не мають довідки ВПО.



Крім застосунку Дія, подати заяву на допомогу від держави можна в Управлінні соціального захисту населення та Центрі надання адміністративних послуг.

На яку допомогу від держави можуть сподіватися ВПО

Українці, які стали вимушено переміщеними особами у зв'язку зі збройною агресією РФ, можуть отримати допомогу від держави у розмірі 2 тисячі гривень та 3 тисячі гривень для людей з обмеженими можливостями та дітей.



Допомога призначається на 6 місяців вимушено переміщеній особі, яка вперше звернулася за отриманням допомоги, та виплачується щомісяця.