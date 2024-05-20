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Головне за день: Бої за Вовчанськ. Удар по базі РФ у Луганську

20 травня 2024, 23:22

Головне за день: Бої за Вовчанськ. Удар по базі РФ у Луганську

Політика

 Представники силових та оборонних відомств США вважають , що Україна не застосовувала американську зброю по території Росії. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун висловив упевненість, що українські сили не застосовували далекобійні ракети ATACMS на території РФ.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі. Вертоліт, у якому летів Раїсі та високопосадовці, розбився 19 травня в провінції Східний Азербайджан, на північному заході країни. Іран продає в Росію безпілотники «Шахед», якими РФ постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

Суспільство

 У вівторок, 21 травня, на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у вівторок, 21 травня. Відключення будуть як для об'єктів промисловості, так і для населення протягом доби.

Два роки у російському полоні перебувають понад 1900 українських військових, які тримали оборону Маріуполя. 21 травня – друга річниця виходу українських військових з території заводу «Азовсталь».

Голову окупаційної адміністрації Єнакієвого в Донецькій області Романа Храменкова затримано за отримання хабара у вигляді двох квадроциклів. За версією слідства, він допоміг оформити ділянку землі. Крім цього, силовики «ДНР» перевіряють, чи брав Храменков хабарі гроші від власників торгових точок у місті.

Бойові дії

 Українська армія на 60% контролює місто Вовчанськ, повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

У Степногірську Запорізької області внаслідок удару армії РФ загинув місцевий житель. У селі Новоандріївка Запорізької області під час ліквідації пожежі росіяни скинули боєприпас із дрону на рятувальників, один рятувальник зазнав незначних поранень. Ще одна людина загинула у Херсоні через російську атаку.

У Довжанську (Свердловську) Луганської області ввечері 20 травня пролунало кілька вибухів. Голова окупаційної адміністрації Леонід Пасічник заявив, що удар припав на склад пально-мастильних матеріалів.

В угрупуванні «ДНР» заявили про п'ятьох постраждалих в окупованій Макіївці Донецької області під час обстрілу. Крім цього, внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА в Кіровському районі в селищі шахти Абакумова множинні поранення отримав 59-річний водій таксі.

У ніч на 19 травня Севастополь атакували не менше 12 ракет ATACMS, дев'ять із них було збито, а три потрапили до причалу, де знаходився малий ракетний корабель «Циклон». Корабель потонув. Про загиблих та постраждалих невідомо.

У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові. У так званому «МОЗ ЛНР» заявили, що селищі Ювілейне, що належить до Луганська, постраждали 12 осіб. Водночас очевидці виклали кадри збиття однієї із ракет над Луганськом сьогодні вранці силами ППО РФ. Цілком можливо, що громадянська інфраструктура у селищі Ювілейний постраждала саме внаслідок падіння уламків.

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