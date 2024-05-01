Окупанти з артилерії та РЗСО «Град» обстріляли Нікополь: є постраждала

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російські війська вчора ввечері. 30 квітня, тричі атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу одна жінка отримала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Зазначимо, що росіяни застосували не лише важку артилерію, а й РСЗВ «Град».





«Постраждала 82-річна жінка. Лікується амбулаторно», — написав Лисак.





За словами голови регіону, пошкоджено адміністративну будівлю, дитсадок, заправку, 7 багатоповерхівок, а також двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач.



Раніше ми писали, що росіяни вночі вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє поранені.