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Росія завдала ударів по енергетичній системі Сумської області: без електроенергії залишилися Сумський, Роменський та Охтирський райони

06 травня 2024, 08:50

Росія завдала ударів по енергетичній системі Сумської області: без електроенергії залишилися Сумський, Роменський та Охтирський райони

У ніч проти 6 травня Росія завдала ударів по енергетичній системі Сумської області. Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Про це йдеться у звіті місцевої військової адміністрації.

Силами підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ збито 12 ударних БПЛА типу «шахед».

«Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах та частково у Сумах відновлено. Роботи тривають», - заявили в Сумській ОВА.

За інформацією місцевої влади, в екстреному порядку скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури завдяки аварійним джерелам живлення.

На місці також розгорнуті та готові надавати допомогу пункти незламності. Нагадаємо, вранці 5 травня жителі Слов'янська на Донеччині чули вибухи.

За повідомленнями користувачів соцмереж, під обстріл потрапила Слов'янська теплоелектростанція.

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