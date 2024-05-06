Росія загрожує Великобританії ударами у разі атак ЗСУ по РФ британською зброєю

Посол Великобританії у Росії Найджел Кейсі. Фото: кадр із відео

Відповіддю на удари ЗСУ по РФ із застосуванням британської зброї можуть стати удари по військових об'єктах Великої Британії на території України та за її межами. Про це заявило МЗС РФ.



Сьогодні, 6 травня, до МЗС Росії викликано Посла Великої Британії в Москві Найджела Кейсі, якому висловлено протест у зв'язку із заявою глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона в інтерв'ю Reuters про право України завдавати ударів по території Росії із застосуванням британської зброї.



Представники дипломатичного відомства РФ вказали на те, що слова Кемерона суперечать запевненням британської сторони, що звучали раніше, під час передачі Києву крилатих ракет великої дальності, що їх не застосовуватимуть по території Росії.



«Найджел Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які воєнні об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами», – йдеться у повідомленні країни-окупанта.



Примітно, що своєю заявою МЗС РФ фактично визнало, що окуповані Крим, території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей не є частиною Росії. Адже ЗСУ неодноразово завдавали ударів ракетами Storm Shadow британського виробництва по військових об'єктах на цих тимчасово окупованих територіях.



Раніше Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон сказав, що Лондон не має заперечень щодо використання британської зброї всередині Росії.