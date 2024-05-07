У Тисі виявили тіла трьох потопельників

У річці Тиса виявили тіла трьох потопельників. Про це 7 травня повідомила Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що про знайдені тіла у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію.
Одним із загиблих виявився 28-річний житель Івано-Франківської області. Пізніше виявили ще два тіла чоловіків. Одному із загиблих було лише 20 років.
Раніше повідомлялося, що 16 ухилянтів заплатили перевізнику майже 112 тисяч доларів, щоб потрапити до Угорщини.