У Тисі виявили тіла трьох потопельників

У прикордонній річці Тиса виявили тіла трьох потопельників. Фото: Прикордонна служба України

У річці Тиса виявили тіла трьох потопельників. Про це 7 травня повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що про знайдені тіла у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію.

Одним із загиблих виявився 28-річний житель Івано-Франківської області. Пізніше виявили ще два тіла чоловіків. Одному із загиблих було лише 20 років.

Раніше повідомлялося, що 16 ухилянтів заплатили перевізнику майже 112 тисяч доларів, щоб потрапити до Угорщини.