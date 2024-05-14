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Блінкен анонсував швидке прибуття військової допомоги. Зеленський просить поквапитися з ППО

14 травня 2024, 14:06

Блінкен анонсував швидке прибуття військової допомоги. Зеленський просить поквапитися з ППО

Пакет військової підтримки США невдовзі прибуде до України. Про це повідомило видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова Державного секретаря США Ентоні Блінкена, який сьогодні у Києві проводить переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Ентоні Блінкена у США захоплюються силою, лідерством та стійкістю українців.

«Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде до України. І вона допоможе вам по-справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою»,– наголосив Держсекретар США.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський підтвердив необхідність якнайшвидшої доставки американської військової допомоги в Україну насамперед систем ППО Patriot.

«Те, що, як мені здається, важливе для обох сторін: це насамперед рішення щодо пакету військової допомоги. Потрібно доставити цю військову допомогу якнайшвидше. Йдеться про ППО перш за все. Це найбільша проблема для нас. Нам справді потрібні вже сьогодні два Patriot для Харкова, Харківської області, тому що люди постійно страждають від обстрілів, від російських ракет»,– розповів глава держави.

Також, за словами Зеленського, для України є важливою участь у майбутньому Саміті миру Сполучених Штатів та самого Президента США Джо Байдена.

«Саміт миру для нас є надзвичайно важливим. Нам потрібно, щоб участь брали не лише США, а й, власне, Президент Байден. Ваша допомога нам також потрібна у тому, щоб залучити якнайбільше країн до цієї ініціативи», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 14 травня до Києва із робочим візитом прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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