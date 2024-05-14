Через російські обстріли в Харківській області загинули 80-річна жінка і 83-річний чоловік

Внаслідок обстрілів російськими військами у Вовчанській громаді Чугуївського району у вівторок, 14 травня, загинули двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що через обстріл у Вовчанську загинула 80-річна жінка, спалахнув приватний будинок.

У селі Гатище через осколкове поранення загинув 83-річний чоловік.

«Окупанти продовжують застосовувати проти цивільного населення всі види озброєння»,— зазначив керівник ОВА.

Раніше повідомлялося, що рятувальники та поліцейські евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області понад 7 500 жителів.