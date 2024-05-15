Армія РФ просунулась біля Часового Яру. Карта: DeepState

Російські війська просунулися біля міста Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також, за даними аналітиків, окупанти просунулися біля селища Калинівка в районі міста Часів Яр у Донецькій області.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на окремих ділянках у районах Вовчанська та села Лук'янці внаслідок вогневого впливу та штурмових дій росіян для збереження життя українських військовослужбовців та уникнення втрат підрозділи ЗСУ здійснили маневр та перемістилися на вигідніші позиції.

Нагадаємо, що Росія тримає невелике угруповання сил у прикордонні на Сумському напрямку.