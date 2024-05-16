Внаслідок авіаудару РФ по селу на Херсонщині одна людина загинула, четверо поранені

Сьогодні ЗС РФ завдали авіаудару по селу Високе Херсонської області – постраждали п'ятеро людей. Про це написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Через "прильоти" пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль. Постраждали пʼятеро людей. Травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років. Ще один чоловік, 39 років, зазнав тяжких поранень: вибухову травму, поранення ока та передпліччя. У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження»,– розповів Прокудін.
Одна людина загинула і четверо поранені під час авіаудару по селу Високе. Фото: Прокудін / Telegram
Одна людина загинула і четверо поранені під час авіаудару по селу Високе. Фото: Прокудін / Telegram
Медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалим. Раніше міська військова адміністрація Херсона уточнила кількість постраждалих місцевих жителів внаслідок обстрілу армії РФ.
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