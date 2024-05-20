Під час обстрілу російськими військами Донецької області поранено трьох цивільних

За 19 травня росіяни поранили трьох жителів Донецької області: двох у Північному та одного у Катеринівці. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram-каналі.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 1966 убитими та 4904 – пораненими.







Нагадаємо, до ранку 19 травня стало відомо про нові руйнування у Донецькій області, яку щодня обстрілює російська армія.