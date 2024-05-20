Нюанси програми «Резерв+»: у Міноборони відповіли на деякі запитання українців

В Україні 18 травня запрацював електронний кабінет військовозобов'язаного — застосунок «Резерв+». Для авторизації у додатку потрібно скористатися системою Bank ID.



За інформацією Міноборони, станом на 20 травня близько пів мільйона українських чоловіків призовного віку оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку «Резерв+». Однак у перший день роботи програми багато хто не зміг цього зробити — система не витримала великої кількості запитів.



Крім цього, мобільний застосунок може бути не доступний в деяких країнах, тому що маркетам потрібно кілька днів на обробку змін. У Міноборони повідомили, що працюють над розв'язання цього питання.



Через «Резерв+» можна буде одержати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).



Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко.



За її словами, невдовзі така функція з'явиться, і військовозобов'язані зможуть не відвідувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.



«Я думаю, до кінця червня чи початку липня ми вже матимемо іншу революційну картину роботи ТЦК та ВЛК. Поки що над цим працюємо. Анонсуємо пізніше», — додала заступниця міністра.



Також Чорногоренко повідомила у Facebook, що чинним військовим не потрібно оновлювати дані про себе, тому їм нема потреби завантажувати програму.



Вона повідомила, що під час завантаження програми статус «у розшуку» побачили військовослужбовці.



«Якщо ви все таки завантажили додаток і побачили статус «у розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або найближчі члени сім'ї можуть звернутися до територіального центру та надати необхідні документи: паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зарахування на військову службу», – написала заступниця міністра.



Раніше українці писали в соцмережах, що набули статусу «у розшуку» навіть ті, хто вже оновив свої дані.



Окремо у Міноборони просять також невійськовообов'язаних жінок не завантажувати «Резерв+» та не створювати додаткове навантаження на систему.

Раніше, 11 квітня 2024 року, Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію № 10449. Пізніше, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав його.