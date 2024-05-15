Відключення електроенергії відбуваються в усіх областях України

У Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджені екстрені відключення. Про це повідомляє енергохолдинг ДТЕК.



«Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі продовжується. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію»,— йдеться у повідомленні компанії.



У ДТЕК закликали розумно споживати електроенергію мешканців будинків.



Оновлено. З 19:25 до 22:00 «Укренерго» запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.



З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень.



Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графіки відключень можна дізнатися на сайтах обленерго.



Нагадаємо, в усіх українських областях сьогодні вранці, 15 травня, запроваджувалися аварійні відключення промислових та побутових споживачів електроенергії. Потім ситуація стабілізувалася.