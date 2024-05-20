В Україні 20 травня діятимуть графіки відключень світла

Сьогодні, 20 травня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії з 18:00 до 00:00. Про це повідомили в компанії «Укренерго».



При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.



Зокрема, 20 травня, світло будуть відключати і у Донецькій області. Застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень у період з 18:00 до 00:00, повідомляють ДТЕК Донецькі енергомережі.



Причиною є дефіцит потужності в енергетичній системі країни, який виник в результаті обстрілу з боку російських військових.



У ДТЕК закликали не включати одночасно відразу всі побутові прилади після того, як світло з'явилося. «Це може спричинити додаткові аварійні ситуації та збільшити період відсутності електроенергії. Або навіть спровокувати екстрені відключення», — резюмували в компанії.



Зазначимо, що на офіційному сайті ДТЕК Донецькі електромережі є інформація про графік відключення світла в Донецькій області.