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ППО збила всі російські дрони цієї ночі — Олещук

22 травня 2024, 07:46

ППО збила всі російські дрони цієї ночі — Олещук

Російські окупанти сьогодні вночі, 22 травня, вдарили по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч проти 22 травня 2024 року противник атакував 24 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Пуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росії та території тимчасово окупованого Криму», — написав він.



За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити всі 24 дрони-камікадзе.

Зазначається, що ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Раніше ми писали, що 21 травня сили ППО збили майже всі російські БПЛА.

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