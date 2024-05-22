ППО збила всі російські дрони цієї ночі — Олещук

Російські окупанти сьогодні вночі, 22 травня, вдарили по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 22 травня 2024 року противник атакував 24 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Пуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росії та території тимчасово окупованого Криму», — написав він.





За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити всі 24 дрони-камікадзе.



Зазначається, що ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.



Раніше ми писали, що 21 травня сили ППО збили майже всі російські БПЛА.