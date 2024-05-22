ПВО сбила все российские дроны этой ночью — Олещук

Российские оккупанты сегодня ночью, 22 мая, ударили по территории Украины ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136». Пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск — России и территории временно оккупированного Крыма», — написал он.





По словам Олещука, в результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 дрона-камикадзе.



Отмечается, что ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.



Ранее мы писали, что 21 мая силы ПВО сбили почти все российские БПЛА.