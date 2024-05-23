Внаслідок обстрілів Горлівки одна людина загинула та 11 постраждали

Наслідки обстрілу Горлівки 23 травня. Фото: TG-канал Війна очима журналіста

Тимчасово окуповану Горлівку Донецької області сьогодні, 23 травня, обстріляли. Відомо про одного загиблого, крім того, 11 людей поранені. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За його інформацією, сьогодні під артилерійським обстрілом перебував Центрально-Міський район міста.



«Чоловік 1954 року народження загинув в автомобілі в полі між селом Озерянівка та селищем Михайлівка», — написав Пушилін.



Також поранення різного ступеня зазнали 11 місцевих, які були поряд з магазином «Геркулес MOLOKO»: жінки 1950, 1966, 1968 та 1985 років народження, чоловіки 1962, 1971, 1979, 1983, 1992, 1998, 2002 років народження.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 21 травня потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого, також є пошкодження.