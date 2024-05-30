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Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»

30 травня 2024, 09:55

Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»

Атака на окупований Крим. Фото: кадр з відео Атака на окупований Крим. Фото: кадр з відео

Вночі 30 травня у місті Керч в окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомили у Telegram-каналі «Крим Сьогодні».

Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки вибухів та роботу ППО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що російським силам «вдалося відбити атаку на Кримський півострів». Нібито знищені вісім оперативно-тактичних ракет ATACMS над акваторією Азовського моря та вісім БПЛА перехоплені над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Криму. Також відомство окупантів заявило про «знищення двох безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Криму».

Призначений РФ «міністр транспорту Криму» Микола Лукашенко заявив, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені два пороми – автомобільний та залізничний.

«Пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків та цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено», – сказав Лукашенко.

Росія використовує поромну переправу, зокрема й для перевезення військової техніки.

Як повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела в українських спецслужбах, цієї ночі бійці ГУР в окупованому Криму уразили два російські катери типу КС-701 «Тунець».

У Telegram-каналі ASTRA повідомили, що вранці у Керчі знову працює російська ППО, а Кримський міст перекритий.

Нагадаємо, що вночі 19 травня в окупованому Севастополі ЗСУ уразили російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800.

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