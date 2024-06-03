У ДТЕК повідомили, як вимикатимуть світло 3 червня на Донеччині

Сьогодні, 3 червня, на Донеччині діятимуть обмеження електроспоживання з 00:00 до 24:00. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Донецькі електромережі.



«Виділених нашій області лімітів вистачить на 74% потреб. Тому протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали українців зменшити використання світла, щоб зменшилась кількість та тривалість відключень.



Раніше ми писали, що з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Кабінет міністрів України встановив його у розмірі 4,32 грн/кВт-год (з ПДВ), що на 64% більше за попередній тариф 2,64 грн/кВт-год (з ПДВ).