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У Часовоярській громаді залишаються понад 660 жителів, евакуація триває — голова МВА

06 червня 2024, 11:57

У Часовоярській громаді залишаються понад 660 жителів, евакуація триває — голова МВА

У Часовоярській громаді залишається 664 жителів, при цьому евакуація триває до західних регіонів України, зокрема, до Волині чи Рівненської області. Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, – повідомляє «Еспресо».

«Є певні відпрацьовані шляхи вивезення людей. Ці люди не живуть в одному місці, тут немає скупчення, люди розосереджені по всіх мікрорайонах громади. З усіх, хто залишився в громаді, повірте, з кожним з них військові адміністрації, наші колеги неодноразово відпрацювали тему евакуації фактично з кожним. Плюс, коли надаємо гуманітарну допомогу, ми щоразу даємо листівки, показуємо, куди люди виїжджатимуть», — зазначив він.

Також Чаус розповів, що жителі мають доступ до медицини, крім того, є медичний персонал, який може надати першу допомогу. За словами очільника Часовоярської МВА, місцева влада намагається підтримувати життя людей.

«Є певний запас ліків — це і державні ліки, є волонтерський рух, який теж допомагає, ми неодноразово завозили різні лікарські засоби, є люди, які залишилися в громаді — це медичні сестри та один лікар — місцева жінка, вона фактично одна у медичному пункті», — резюмував голова громади.

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Зазначимо, що російські військові після захоплення Авдіївки поставили собі нову мету — Часів Яр. Вони мали завдання до 9 травня окупувати місто, проте за нього тривають запеклі бої. Видання Forbes раніше зазначало, що Часів Яр став пасткою для росіян. Вони досягли значних успіхів, які можна виміряти, але ціною тисяч жертв. Втрати українських військ у рази менші.

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Сергій Чаус
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Донецька область
Події
Війна евакуація

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