Окупаційна армія РФ минулої доби, 10 червня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів є один загиблий та дев'ятеро травмованих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Сергіївці», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 9 людей в області за добу зазнали поранень.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1995 осіб, дістали поранення — 5008. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч проти 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500.