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На Донетчине за сутки погиб один человек, еще девять — пострадали

11 июня 2024, 08:59

На Донетчине за сутки погиб один человек, еще девять — пострадали

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 10 июня, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть один погибший и девять травмированных. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 10 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Сергеевке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1995 человек, получили ранения – 5008. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что в ночь на 11 июня российские военные ударили по городу Константиновка Донецкой области управляемой авиабомбой КАБ-500.

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