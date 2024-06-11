За пів року на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу

На тимчасово окупованій території Луганської області з початку року пожежі знищили майже 7 тис. га лісу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«За цей час там сталося 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів», — зазначив він.



Лисогор додав, що окупаційна влада не має необхідної кількості сил та засобів, щоб протидіяти стихії. Єдине, за його словами, що вони роблять, так це вживають профілактичних заходів — на території «ЛНР» встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування у лісі.



Раніше ми писали, що росіяни підпалюють Серебрянський ліс, щоби витіснити українських захисників.