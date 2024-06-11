ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині

Знищена російська система ППО «Панцир-С1» на Луганщині. Фото: кадр із відео

10 червня ударом з HIMARS було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на території окупованої Луганської області. Про це повідомив Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

Комплекс належить до підрозділу 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення ЗС РФ.

Внаслідок удару загинули оператор та механік-водій екіпажу цього комплексу. Поранення отримав його командир.

Нагадаємо, що 9 червня ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області, внаслідок чого знищено БК та техніку росіян.