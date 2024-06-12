США та Україна укладуть угоду з безпеки завтра в Італії

Президент США Джо Байден та Президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку завтра, 13 червня. Про це заявив радник із національної безпеки Президента США Джейк Салліван.



«Завтра президенти Байден і Зеленський обговорять потужну підтримку для України зараз і в майбутньому. Після цієї зустрічі глави держав підпишуть угоду про безпеку, яка прояснює, що наша підтримка продовжуватиметься і в майбутньому», — сказав Салліван під час брифінгу.



За його словами, угода також гарантуватиме, що співпраця між США та Україною триватиме, зокрема, у сфері оборони.



Планується, що обидва президенти братимуть участь у зустрічі «Великої сімки» в Італії.



Україна вже уклала двосторонні угоди з питань безпеки з 15 країнами.