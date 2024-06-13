Ракетний удар по російській ППО в Криму 12 червня: знищено пускові установки комплексів С-400

Вночі 12 червня Крим атакували 12 ракет ATACMS, 7 із них було збито. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах окупованого півострова.

У районі аеродрому «Бельбек» у Севастополі внаслідок влучань повністю знищено дві пускові установки ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію. У районі мису Фіолент пошкоджено ще одну радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ повідомили про знищення радарів систем ППО С-300 і С-400 внаслідок нічного ракетного удару по зенітно-ракетним дивізіонам РФ в окупованому Криму 12 червня.