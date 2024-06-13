Російські військові стріляли у своїх співвітчизників на кордоні з Україною — ASTRA

Російські солдати обстріляли цивільних співвітчизників на кордоні з Україною. Карта: ASTRA

Російські військовослужбовці відкрили вогонь по жителях прикордонного села у Брянській області — двох людей госпіталізовано. Причиною інциденту стало те, що цивільні не зупинилися на КПП. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що рано-вранці 12 червня у прикордонному селі Любечани російські військовослужбовці відкрили вогонь по автомобілю Volkswagen Passat з російськими номерами.

Видання уточнює, що інцидент трапився на КПП.

Внаслідок стрілянини двох цивільних росіян у салоні авто поранено. Їх госпіталізовали, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, щонайменше 81 раз російські ВКС випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 100 днів.