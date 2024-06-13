РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: двоє дітей постраждали, зокрема, трирічна дівчинка у лікарні

Російська армія сьогодні, 13 червня, вкотре атакувала Новомосковськ Дніпропетровської області, виникла пожежа. На зараз відомо, що постраждали діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«У 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка, 12 років, має гостру реакція на стрес, перебуває вдома», — написав він.



Лисак додав, що на місці «прильоту» спалахнула пожежа, пошкоджено 9 житлових будинків.



Раніше ми писали, що кілька вибухів пролунало вранці 12 червня у Новомосковську Дніпропетровської області.