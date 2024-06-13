Доходи від частини заморожених активів РФ підуть на підтримку України — рішення G7

Учасники саміту «Великої сімки» в Апулії (Італія) досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.



«Ми досягли політичної угоди щодо надання додатково фінансової підтримки Україні приблизно 50 млрд доларів до кінця року. Йдеться про систему кредитів. Конфіскації (активів РФ) не буде, йдеться про використання доходів від активів», — повідомила Мелоні.



Зі свого боку голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про досягнення угоди на за цією темою.



«Це ґрунтується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці доходи на оборону та відновлення України», — написала фон дер Ляйєн у соцмережі Х.



У західних країнах заморожено російських активів приблизно на 280 млрд доларів, більша їхня частина – в Європі. За даними Bloomberg, щороку ці активи можуть давати 3-5 млрд євро прибутку.



Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у березні висунув план переспрямування відсотків, зароблених на заморожених російських активах, в Україну. Згідно з планом, 90% коштів мають надійти у фонд, який використовують для покриття вартості зброї для України.