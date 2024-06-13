Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден у четвер, 13 червня, підписали двосторонню угоду про безпеку. Як і всі 16 аналогічних угод з іншими країнами, термін її дії 10 років.



«Президент Зеленський і я щойно підписали угоду між Україною та США. Наша мета — посилити надійний захист України та її міць, зберегти її на далеку перспективу», — заявив Байден на пресконференції із Зеленським в Італії.



Підписання відбулося в Італії на полях конференції країн «Великої сімки», як було анонсовано раніше.



Положення домовленостей передбачають, що США протягом наступних 10 років продовжуватимуть навчати українських військових, зміцнювати співпрацю у галузі виробництва озброєнь та техніки, а також розширювати обмін розвідувальними даними.



Байден наголосив, що США допоможуть Україні захистити себе та стримувати агресію РФ у майбутньому, однак не шляхом введення американських військ, а зброєю, боєприпасами, розвідданими та підготовкою українських бійців за стандартами НАТО.



Також, за словами Байдена, США допоможуть інвестиціями у військово-промисловий комплекс для забезпечення можливості України мати власну зброю, підтримають економічне та енергетичне відновлення України після обстрілів РФ енергетичної інфраструктури України.