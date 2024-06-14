ППО України збила всі «шахеди» та 7 із 14 ракет

ППО України збили всі «шахеди» та 7 із 14 ракет. Фото: Микола Олещук

Сьогодні вночі, 14 червня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА типу «Шахед». Про атаку написав Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Загалом Росія застосувала 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування та 17 ударних БПЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків Саратовська обл.);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски з Криму та Краснодарського краю);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (з повітряного простору Тамбовської обл.);

17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 (район пусків - Єйськ).

Внаслідок протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних БПЛА типу «Шахед».



Нагадаємо, 12 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи, пізніше стало відомо про ракетний обстріл.