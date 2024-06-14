ППО України збила всі «шахеди» та 7 із 14 ракет

Сьогодні вночі, 14 червня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА типу «Шахед». Про атаку написав Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Загалом Росія застосувала 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування та 17 ударних БПЛА:
Внаслідок протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних БПЛА типу «Шахед».
Нагадаємо, 12 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи, пізніше стало відомо про ракетний обстріл.
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