У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ

До порту Маріуполя увійшов перший з початку окупації російський танкер. Колаж: Петро Андрющенко/Telegram

До морського порту Маріуполя увійшов перший з початку окупації російський танкер. Про це у п'ятницю, 14 червня, повідомив радник мера українського Маріуполя Петро Андрющенко.

«Немає сумніву щодо мети завезення дизельного палива… Не звертайте уваги на розмір танкера. Одного такого вистачить на два-три дні забезпечення фронту з урахуванням колон паливозаправників. Але… Це вже про повноцінну підготовку до запуску залізниці до порту. Цим дизпаливом точно не трактори з комбайнами заправлятимуть. Це або для тепловозів на далекі відстані, або для їхнього вантажу в броні. Без варіантів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни завершують будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.