Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку

Співробітник російського пропагандистського телеканалу НТВ Олексій Івлієв, який 13 червня отримав поранення в окупованій Горлівці Донецької області, втратив руку. Кореспондент записав відео із лікарні, яке опублікував телеканал.
Раніше самопризначена адміністрація Горлівки повідомляла, що оператор НТВ Валерій Кожин, який потрапив разом з Івлієвим під обстріл 13 червня, помер.
Нагадаємо, 13 червня кореспондент російського пропагандистського каналу НТВ Олексій Івлієв, оператор Валерій Кожин та офіцер супроводу отримали тяжкі поранення у селищі Гольмівський в окупованій Горлівці. Постраждалих доправили до лікарні.
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