Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку

Кореспондент російського пропагандистського телеканалу НТВ втратив руку після поранення у Горлівці. Фото: НТВ

Співробітник російського пропагандистського телеканалу НТВ Олексій Івлієв, який 13 червня отримав поранення в окупованій Горлівці Донецької області, втратив руку. Кореспондент записав відео із лікарні, яке опублікував телеканал.

Раніше самопризначена адміністрація Горлівки повідомляла, що оператор НТВ Валерій Кожин, який потрапив разом з Івлієвим під обстріл 13 червня, помер.

Нагадаємо, 13 червня кореспондент російського пропагандистського каналу НТВ Олексій Івлієв, оператор Валерій Кожин та офіцер супроводу отримали тяжкі поранення у селищі Гольмівський в окупованій Горлівці. Постраждалих доправили до лікарні.