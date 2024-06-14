Посадовиця з Маріуполя виплатила собі 3 мільйони гривень зарплати на момент російського вторгнення — прокуратура

На користь Української держави мають повернутися понад 3 млн гривень — прокуратура викрила незаконну схему маріупольскої посадовиці



Як повідомили слідчі, у березні 2022 року керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Маріуполя скористалася повномасштабним вторгненням військ РФ в Україну та неправомірно нарахувала собі заробітну плату, збільшивши її у 87 разів. Замість належних 34,6 тисяч гривень за контрактом посадовиця отримала понад 3 мільйони.



Потім жінка звільнилася з посади. Наразі її банківські рахунки заарештовані.



Кримінальне розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) передане до НАБУ. Після набрання рішенням суду чинності кошти повернуться державі.