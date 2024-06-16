Внаслідок атак Донеччини за добу троє людей загинули, п'ятеро травмовані

Окупаційна армія РФ минулої доби, 15 червня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 15 червня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини — в селі Улакли», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей поранені.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1999 осіб, зазнали поранень — 5029. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 15 червня на фронті сталося 60 бойових зіткнень. Переважно окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, тривають бойові зіткнення.