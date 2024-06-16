Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Внаслідок атак Донеччини за добу троє людей загинули, п'ятеро травмовані

16 червня 2024, 09:41

Внаслідок атак Донеччини за добу троє людей загинули, п'ятеро травмовані

Окупаційна армія РФ минулої доби, 15 червня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 15 червня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини — в селі Улакли», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей поранені.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1999 осіб, зазнали поранень — 5029. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що 15 червня на фронті сталося 60 бойових зіткнень. Переважно окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, тривають бойові зіткнення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:43
На окупованій Луганщині загарбники облаштували військовий полігон
23:18
Найголовніше за день: 3500 бомб проти України. Ситуація із відключеннями світла
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
14:42
Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
12:45
Місто Гірник на Донеччині обстріляли сьогодні вдень
11:13
У Маріуполі російські війська облаштували базу біля житлової забудови. Де вона розташована
10:55
Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку
10:42
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
09:58
Російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області упродовж минулої доби
23:38
Головне за день: РФ застосувала тактику голоду під час облоги Маріуполя. НАТО зобов'яжуть допомагати ЗСУ
19:50
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: один з них помер у лікарні (доповнено)
17:25
СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як це вплине на ситуацію на фронті
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Севєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
усі новини
10:43
На окупованій Луганщині загарбники облаштували військовий полігон
09:41
Внаслідок атак Донеччини за добу троє людей загинули, п'ятеро травмовані
09:10
У чотирьох містах Донеччини скоротять подачу води: подробиці
23:18
Найголовніше за день: 3500 бомб проти України. Ситуація із відключеннями світла
18:44
Відключення світла в Україні 16 червня не планується
17:10
На Покровському напрямку тривають дев'ять боїв, окупанти продовжують тиснути
16:33
У Саратові стався вибух на газосховищі: почалася пожежа
15:53
У Глобальному саміті миру бере участь 101 країна та організація — Зеленський
14:58
На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл
14:33
Танки, артсистеми та ББМ: військові СБУ за два тижні ліквідували десятки одиниць техніки росіян
13:00
Війська РФ вдарили з РСЗВ по центру села у Волноваському районі: є жертви та постраждалі
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
11:59
РФ запускає по Україні до 3500 авіаційних бомб на місяць — Зеленський
10:59
Армія РФ за добу понад 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені десятки будинків
10:47
Обвалення під'їзду у Шебекіно РФ: семеро людей загинули, багато постраждалих
09:40
РФ вдарила по прифронтовому Невському: загинула жінка
08:57
Шестеро людей на Донеччині постраждали за добу через атаки російських окупантів
08:28
Понад 1000 окупантів та 20 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
усі новини
ВІДЕО
У Саратовській області РФ вибухнув газопровід. Фото: скрін з відео У Саратові стався вибух на газосховищі: почалася пожежа
15 червня, 16:33
Зеленський у Швейцарії на Саміті миру. Фото: ОП У Глобальному саміті миру бере участь 101 країна та організація — Зеленський
15 червня, 15:53
Білі янголи потрапив під удар. Фото: поліція На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл
15 червня, 14:58
Розвідники Служби безпеки України знищили десятки одиниць техніки окупантів. Фото: СБУ Танки, артсистеми та ББМ: військові СБУ за два тижні ліквідували десятки одиниць техніки росіян
15 червня, 14:33
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ► «ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
14 червня, 23:30
Рінат Ахметов. Фото: ФК «Шахтар» Рінат Ахметов перейшов на українську мову
14 червня, 20:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір