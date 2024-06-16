Головне за день: Підсумки Cаміту миру. Де просунулися українські сили

Політика

У Швейцарії завершився перший Саміт миру. Спільне комюніке підписали 80 країн та 4 міжнародні організації. Основні тези:

Україна та МАГАТЕ мають контролювати окуповану Росією ЗАЕС. Продовольча безпека має передбачати безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну всіх на всіх. Також Росія має повернути додому депортованих з України дітей та незаконно затриманих цивільних осіб.

У відповідь на ультиматум Путіна Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ може розпочати переговори щодо припинення війни хоч завтра, для цього потрібно вийти з окупованих територій України.



Бойові дії



12-а бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення «Буревій» Нацгвардії України 21 квітня провела наступальні дії в Серебрянському лісництві. Внаслідок спільних дій підрозділи просунулися на 1 км углиб та на 2 км фронтом.



Російські війська просунулися біля Сокола та в Новоолександрівці. Це Покровський напрямок, – повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



За добу росіяни атакували сім населених пунктів Донецької області. Зокрема, окупанти скинули на Нью-Йорк авіаційну бомбу, а в Костянтинівці з безпілотника пошкодили будинок та господарську споруду.



Окупанти обстріляли село Нова Полтавка на Донеччині. «Приліт» стався на території приватного сектора. Поранені семеро людей, серед них є діти.



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