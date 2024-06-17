В Україні запустили в експлуатацію першу мобільну електростанцію

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про запуск в експлуатацію газотурбінної мобільної електростанції в Україні, яка була подарована США у лютому 2023 року. Про це він повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Вона працює», — повідомив Галущенко.

У лютому 2023 року в Україну доставили електростанцію, виготовлену американською компанією General Electric. Однак через затримку надходження необхідних компонентів тестовий запуск цієї станції на майданчику Енергоатому відбувся лише у жовтні 2023 року.

Потужність мобільної електростанції становить 28 МВт.

Галущенко зазначив, що «існувала ціла низка аспектів, пов'язаних із цією газотурбінною установкою».

«Вона встановлена, вона функціонує та генерує електроенергію. І нам, щоб збудувати розподілену генерацію, додатково потрібне таке обладнання», — додав міністр.

Раніше повідомлялося, що 17 червня в Україні буде зменшено час дії відключень світла двох черг одночасно — з 19:00 до 22:00. Як повідомили в «Укренерго», причина цього — зниження споживання через прохолодну погоду.